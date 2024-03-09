Після погодження кандидатури Залужного на посаду посла в Лондоні мають пройти певні процедури.

Процедуру призначення колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного послом у Великій Британії вже запущено – наразі оформлюють документи.

Як розповів в ефірі телемарафону заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, уже надійшло відповідне подання міністра закордонних справ із пропозицією про призначення Залужного послом. За його словами, президент Володимир Зеленський його підтримав і погодив.

Сибіга додав, що після погодження кандидатури Залужного на посаду посла в Лондоні мають пройти певні процедури.

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"Формальним фіналом історії є указ президента про призначення після отримання агреману британської сторони", – констатував він.

Призначення Залужного послом: що відомо

7 березня 2024 року з'явилася інформація, що колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного призначили на нову посаду. Його кандидатуру погодив на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії президент Зеленський.

Міністерство закордонних справ уже надіслало британській стороні відповідний запит на агреман. Коментуючи це призначення, глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Лондон – це одна з найважливіших столиць світу, і "туди не відправляють абикого". Міністр висловив упевненість у тому, що призначення Залужного послом відповідає як інтересам колишнього головнокомандувача, так і інтересам України.

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