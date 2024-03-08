Кулеба наголосив, що це призначення відповідає інтересам України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував призначення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Як зазначив Кулеба в ефірі телемарафону, у нього із Залужним було кілька розмов, з яких міністр "абсолютно переконався, що лежить душа в нашого шановного генерала, колишнього головкома до дипломатичної роботи".

"Більше того, навіть профільна освіта навіть у нього теж є – він, здається, у 2020 році отримав диплом магістра за спеціальністю "Міжнародні відносини". Тому я думаю, що це дуже логічний крок. Я як міністр, безумовно, зацікавлений у сильному послі в Лондоні. Президент зважив усі фактори і вирішив, що саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою, тому це однозначно підсилення для нашої системи", – пояснив він.

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Очільник МЗС наголосив, що це призначення відповідає і інтересам Міністерства, і інтересам Валерія Залужного, а також інтересам України. Він зазначив, що розуміння військового контексту було однією з ключових вимог до посла у Лондоні.

"Президент дуже довго шукав максимально сильного кандидата на посаду в Лондоні. Однією з ключових вимог було саме розуміння військового контексту, тому що Британія – це не просто наш особливий стратегічний партнер. Це один з лідерів у військовій справі, у військовій допомозі України. Це країна, яка має бачення військової стратегії не лише щодо війни на суходолі, але й щодо війни на морі та взагалі щодо глобальних військових справ. Тому новий посол повинен був мати глибокий військовий бекґраунд", – розповів Кулеба.

При цьому міністр закордонних справ додав, що Лондон – це одна з найважливіших столиці світу. Там присутні посольства країн так званого Глобального півдня.

"Туди не відправляють абикого. Лондон для будь-якої країни – це надзвичайно важливе місце призначення і в спілкуванні з цими послами, які працюють у Лондоні, я переконаний, що Валерій Залужний буде однією з найбільш шановних фігур, і він принесе багато користі не лише з точки зору двосторонніх відносин з Британією, але й для кулуарної дипломатії з країнами Азії, Африки та Латинської Америки", – резюмував Дмитро Кулеба.

Призначення Залужного послом у Британії

7 березня 2024 року стало відомо, що колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного призначили на нову посаду.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, президент Зеленський погодив його кандидатуру на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. МЗС спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман.

Згодом це призначення прокоментував і Володимир Зеленський. За його словами, Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок.

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