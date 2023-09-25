Речник МЗС висловив переконання "в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів".

У польських ЗМІ почали циркулювати коментарі кореспондентки польського телебачення ТVP в Брюсселі про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Україні швидкий вступ до ЄС в обмін на "повалення" нинішнього уряду Польщі. В Міністерстві закордонних справ України відреагували на подібні інсинуації.

"Зазначена інформація не відповідає дійсності. Категорично відкидаємо такі інсинуації", – наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Зокрема, він зазначив, що "українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має".

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"Ба більше, Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства в ЄС і НАТО. Також глибоко вдячні полякам, які проявляють солідарність із українцями. Останнім проявом чого стало вручення Президентом України державних нагород громадянам Польщі: журналістці Б’янці Залевській та медику-волонтеру Даміану Дуді", – підкреслив Ніколенко.

Також дипломат висловив переконання "в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів".

"Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам", – додав Ніколенко.

Відносини України та Польщі

За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща стала чи не найбільшим союзником України, постачаючи сотні тонн гуманітарної допомоги, зброю та надаючи прихисток мільйонам українців.

Проте останнім часом спостерегіється певне напруження у відносинах між двома країнами. 15 вересня 2023 року Польща в односторонньому порядку ввела ембарго на українську агропродукцію.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на Генасамблеї ООН, негативно прокоментував цей крок з боку Польщі. Зеленський звинуватив причетних до зернового ембарго у підіграванні Путіну. Президент Польщі Анджей Дуда, коментуючи напругу у польсько-українських відносинах, заявив, що "зерновий конфлікт" не має суттєво на них вплинути. За його словами, для нього співпраця з Україною і її підтримка мають історичний вимір.

Глава бюро з міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач заявив, що Україна має бути зацікавлена в стабільних відносинах з Польщею, оскільки зараз вона знаходиться в біді.

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