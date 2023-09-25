Глава бюро з міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач заявив, що Україна має бути зацікавлена в стабільних відносинах з Польщею, оскільки зараз вона знаходиться в біді.

Дії України з приводу зернового конфлікту з Польщею - "несправедливі та шкідливі для багатьох поляків", і якщо Київ не хоче "дружити з Варшавою, то його не змусити".

Таку заяву в ефірі RMF24 зробив Глава бюро з міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач, зазначивши, що Україна сама має бути зацікавлена в стабільних відносинах з Польщею.

"В інтересах всіх нас – і це повинні розуміти й українці – не дати роз'єднати себе, тому що від цього виграє тільки третій актор в особі Москви", - сказав він, зазначивши при цьому, що "якщо Україна не хоче дружити з Польщею, то Польща сама впорається".

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Пшидач підкреслив, що Україна має бути зацікавлена в стабільних відносинах з Польщею, оскільки зараз вона знаходиться в біді.

"Ми в НАТО, у нас сильна армія, ми в ЄС, у нас досить добре функціонуюча країна. Сьогодні біда в Україні", - сказав Пшидач, зазначивши, що це Україна має дбати про підтримку з боку Польщі.

"Якщо їй це не потрібно, то силою тут нічого не доб'єшся", – сказав Пшидач.

Відповідаючи на запитання, чи припинить Польща відправляти зброю в Україну, якщо вона не відкличе скаргу, подану до СОТ на продовження Польщею ембарго на українське зерно, Пшидач зазначив: "Ми будемо здійснювати цю підтримку таким чином, щоб це було вигідно польській безпеці. Якщо виявиться, що ця підтримка ніяк не допоможе, ми будемо аналізувати кожне конкретне рішення".

Зерновий конфлікт з Польщею

15 вересня 2023 року Польща в односторонньому порядку ввела ембарго на українську агропродукцію.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на Генасамблеї ООН, негативно прокоментував цей крок з боку Польщі. Зеленський звинуватив причетних до зернового ембарго у підіграванні Путіну.

У відповідь на це польське МЗС викликало посла України в Польщі де йому висловили обурення цією заявою. У МЗС Польщі заявили, що очікують, що Україна змінить наратив та підкреслить безпрецедентну допомогу Польщі та поляків від самого початку війни в Україні.

Польський президент Анджей Дуда спробував розрядити суперечку з приводу імпорту зерна, заявивши, що зернова суперечка - це просто питання, яке країни повинні між собою вирішити.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг президента України Володимира Зеленського від "ображання" поляків, реагуючи на заяву Зеленського на Генасамблеї ООН, в якій він розкритикував дії Польщі. "Я хочу сказати президенту Зеленському, щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно в ООН, поляки цього не допустять", - заявив Моравецький.

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