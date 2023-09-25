Таким чином польські й українські лікарі обмінюватимуться досвідом. Також Польща хоче радикально змінити свій підхід до медичного забезпечення під час бойових дій.

Україна та Польща за 5 років створять військово-медичний хаб, у якому польські фахівці допомагатимуть лікувати українських військових, навчатимуть українських колег, а також перейматимуть досвід України.

Про це розповів директор Військово-медичного інституту Варшави генерал Гжегож Гелерак у інтерв'ю Укрінформу. Співпраця базуватиметься на отриманні та аналізі даних про характер і масштаби санітарних втрат під час війни в Україні.

"А ми надамо доступ до наших знань і можливостей завдяки реалізації низки дослідницьких проектів, що стосуються автономних платформ евакуації поранених, методів і способів лікування різного роду поранень на полі бою, зокрема, опіків", - деталізував Гелерак.

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Він додав, що польські фахівці готові співпрацювати з Україною, щоб завдяки спільному досвіду в найближчих 3-5 років разом створити хаб військово-медичної служби.

Генерал уточнив, що ця ініціатива перебуває на етапі розгляду в Міноборони країни, і там розраховують перейти до виконання через кілька тижнів.

"По-перше, ми хочемо лікувати поранених українських військових, особливо у галузях медицини, які для українських лікарів зараз є складними. Наприклад, щелепно-лицева хірургія для вас сьогодні є значним викликом. Паралельно з лікуванням військових ми хочемо навчати персонал, аби ви ставали автономними у цій сфері", зауважив він.

Гелерак додав, що таким чином Польща має намір радикально змінити свій підхід до того, як має виглядати медичне забезпечення під час бойових дій.

Ідея створення медичного хабу

Рішення про створення масштабного українсько-польського хабу ухвалили на зустрічі представників Збройних сил України та Польщі, зокрема керівників медичних ланок в обох арміях, у травні цьго року в Києві.

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