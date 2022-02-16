Президент та перша леді привітали українців із Днем єдності.

Президент України Володимир Зеленський опублікував пост, у якому разом із дружиною Оленою Зеленською запустив челендж до Дня єднання України.

Зеленський у своєму Telegram-каналі звернувся до українців і заявив, що не важливо якою мовою вони розмовляють, у якій частині України вони живуть чи яку віру сповідують, усі ми українці та День єднання це свято великої України.

"Цей день – наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат і териконів. На узбережжі Чорного й Азовського морів. Хто вболіває за "Динамо" або "Шахтар", а разом – за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах або Курбан-байрам, а разом – вірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом – творять Україну не словами, а справами! Харків і Херсон. Запоріжжя й Закарпаття. Хмельницький і Кропивницький. Одеса й Миколаїв. Рівне і Файне. Житомир, Суми, Полтава. Франик і Марік. Волиняни й вінничани. Чернігів, Черкаси й Чернівці. Львів і Луганськ. Дніпро й Донецьк. Київ, Кривий Ріг і Крим. Україна!Разом! ІІ назавжди!", – написав президент.

Також Зеленський анонсував челендж, у якому потрібно зробити фото з прапором України, додати хештег #UA разом та опублікувати у соцмережах.

"Сьогодні у День єднання о 10:00 на будинках та спорудах у всіх населених пунктах піднімуть синьо-жовтий прапор та пролунає "Ще не вмерла України…". А в соцмережах ми запускаємо челендж. Зробіть фото чи запишіть відео із прапором України. Додайте хештег #UAразом та опублікуйте. Позначте людину, якій хочете передати челендж", – поділився Зеленський.

Нагадаємо, у День єднання Володимир Зеленський звернувся до українців і зазначив, що лише разом ми зможемо захистити наш дім.

Нагадаємо, указом №53/2022 від 14 лютого президент України Володимир Зеленський заснував 16 лютого 2022 року, (день, який багато хто на Заході називав днем потенційного вторгнення Росії в Україну), нове свято – День єднання українців.

У День єднання на провідних загальнонаціональних та регіональних телеканалах проходить Марафон єднання #UAразом. Всі телеканали країни сьогодні фактично мовлять однією картинкою. Під час ефірів підійматимуть важливі суспільно-політичні питання, які цікавлять та турбують українців.

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