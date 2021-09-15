Екс-заступник генпрокурора України, який розслідував загибель лідера "Руху", розповів про підробку доказів.

Екс-кандидат у президенти України і лідер "Народного руху" В'ячеслав Чорновіл, як і його водій, став жертвою спланованого вбивства.

Про це колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша заявив в ефірі "4 каналу".

"Ми розслідували справу про вбивство Чорновола. І встановили, що Чорновіл був убитий. Був убитий чотирма ударами кастета в потиличну область голови і таким самим кастетом добили водія",- зазначив екс-заступник прокурора.

Варто зазначити, що, згідно з офіційною версією, Чорновіл і його водій Євген Павлов загинули в результаті ДТП на трасі Бориспіль - Золотоноша 25 березня 1999 року. Але за словами Голомші, багато доказів були підроблені.

"Було встановлено відключення подушок безпеки. І підробку огляду місця події. Було встановлено вбивство на Волині головного свідка. Коли ми відкопали труп, там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не розтинав труп Чорновола", - говорить екс-чиновник.

Голомша стверджує, що в ході розслідування вдалося вийти на команду екс-президента Віктора Януковича - тоді у нього забрали справу і передали іншому заступнику прокурора.

Як відомо, Чорновіл двічі балотувався в президенти України - в 1991 він програв Леоніду Кравчуку, а в 1999 зняв свою кандидатуру.

У 2014 році справу про загибель В'ячеслава Чорновола було закрито - суддя визнав зіткнення Toyota, в якій їхали політик і його водій, з КамАЗом нещасним випадком.

Автор: Станіслав Кожемякін