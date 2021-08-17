Третяк стверджує, що подібні удари не є наслідком падіння.

Депутат Криворізької міської ради Вікторія Третяк, яка представляє фракцію "Блок Вілкула", стверджує, що на тілі покійного мера Костянтина Павлова були тілесні ушкодження.

Про це Третяк заявила в коментарі "Сьогодні". За її словами, ці травми не схожі на ті, які бувають після падіння, а нагадують скоріше наслідки побиття. Депутат зробила подібні висновки після того, як побачила фото Павлова, які показали чиновникам.

"Ми чітко побачили - там є сліди від удару - руки або кулака, тому що праве око повністю опух і під ним синє. Збоку ока і на підборідді запеклася кров, вухо синє. Не могло бути такого від падіння. На шиї зашморг", - сказала вона.

Також Третяк стверджує, що до розслідування справи спочатку не допустили криворізьких правоохоронців. Замість цього чекали на поліцейських зі столиці.

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Вона також вказує на інші незвичайні моменти.

"Не стало речей, які там були - його Електронна сигарета, сама зброя лежала вже по-іншому. На питання чому сорочка розірвана на грудній частині - якщо придивитися на фото, там є маленька дірочка, саме від пострілу. А знизу - діра, яка могла бути, якщо смикнути й розірвати", - додала депутат.

Смерть Костянтина Павлова - що відомо

15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

Автор: Юрій Годован