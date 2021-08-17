Депутат Криворізької міської ради Вікторія Третяк, яка представляє фракцію "Блок Вілкула", стверджує, що на тілі покійного мера Костянтина Павлова були тілесні ушкодження.
Про це Третяк заявила в коментарі "Сьогодні". За її словами, ці травми не схожі на ті, які бувають після падіння, а нагадують скоріше наслідки побиття. Депутат зробила подібні висновки після того, як побачила фото Павлова, які показали чиновникам.
"Ми чітко побачили - там є сліди від удару - руки або кулака, тому що праве око повністю опух і під ним синє. Збоку ока і на підборідді запеклася кров, вухо синє. Не могло бути такого від падіння. На шиї зашморг", - сказала вона.
Також Третяк стверджує, що до розслідування справи спочатку не допустили криворізьких правоохоронців. Замість цього чекали на поліцейських зі столиці.
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Вона також вказує на інші незвичайні моменти.
"Не стало речей, які там були - його Електронна сигарета, сама зброя лежала вже по-іншому. На питання чому сорочка розірвана на грудній частині - якщо придивитися на фото, там є маленька дірочка, саме від пострілу. А знизу - діра, яка могла бути, якщо смикнути й розірвати", - додала депутат.
Смерть Костянтина Павлова - що відомо
- 15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.
- Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.
- Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.