Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив на важливості зміцнення обороноздатності України, включно з постачанням оборонної зброї.

Україна і Королівство Нідерланди узгодили дії задля стримування Російської Федерації від подальшої агресії.

Як повідомляє прес-служба МЗС, про це йшлося на переговорах у Києві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстрою.

Зокрема, нідерландський міністр підтвердив, що Нідерланди рішуче підтримують суверенітет і територіальну цілісність нашої країни та засуджують агресію Росії.

Кулеба детально поінформував співрозмовника щодо агресивних дій Росії, які загрожують Україні, НАТО та ЄС. Міністр наголосив на важливості зміцнення обороноздатності України, включно з постачанням оборонної зброї.

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Окремою темою розмови стала співпраця в рамках "Кримської платформи", взаємодія у сфері кібербезпеки та протидії російській дезінформації.

Сторони приділили особливу увагу спільній роботі задля встановлення справедливості за збиття пасажирського літака рейсу МН17 та притягнення до відповідальності винних у цьому злочині.

Міністри обговорили процес подальшої європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, Кулеба та Хукстра приділили значну увагу розвитку торгівлі та інвестицій між Україною та Нідерландами.

Сторони також домовилися про проведення регулярних політичних консультацій між МЗС двох країн.

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