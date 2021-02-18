Голова української делегації в ТКГ наголосив, що першим питанням для України є встановлення миру на Донбасі і повернення до складу України окупованих територій.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявляє, що Україна на Мінських переговорах з Російською Федерацією не поступиться своїми національними інтересами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Кравчук зазначив, що першим питанням для України є встановлення миру на Донбасі і повернення до складу України окупованих територій Криму і окремих районів Донбасу.

"Ми маємо діяти активно, діяти системно і не даючи жодної можливості, жодного шансу нашим опонентам, в даному разі Росії, думати, що Україна поступиться національними стратегічними інтересами. Цього не було і не буде ніколи, але маємо діяти адекватно", - заявив він.

Також глава української делегації заявив, що треба називати речі своїми іменами.

"Коли ми кажемо про війну на Донбасі, то не можна говорити "вони нас провокують, стріляють і вбивають"... Ми маємо говорити, вони ведуть проти України реальну війну, порушують домовленості про всеосяжну тишу, а не провокують, коли ми будемо називати речі своїми іменами, - будемо війну називати війною, а не якоюсь АТО. Будемо говорити про те, що вони вбивають, а не провокують. Так саме у всіх інших питаннях", - сказав Кравчук.

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Він зазначив, що треба діяти жорстко "там, де потрібно".

Переговори по Донбасу в Мінську: що передувало

17 лютого Кравчук після чергових переговорів в ТКГ у режимі відеоконференції заявив, що попередив представників Російської Федерації, що українська сторона продовжуватиме консультації, лише якщо вони матимуть дієвий практичний сенс.

Також українська делегація в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі заявила, що Російська Федерація унеможливлює допуск інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на окуповані території Донбасу для оцінки екологічного стану.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України - уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка була сформована як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України. Головою української делегації нині є перший президент України Леонід Кравчук.

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Автор: Віталій Саєнко