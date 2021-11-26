Також президент заявив, що вже є деякі результати боротьби з олігархами.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знаходиться на початку великої війни, метою якої є деолігархізація країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

"Щодо деолігархізації я вважаю, що ми на початку великого процесу, великої війни щодо деолігархізації", - сказав він.

Також Зеленський додав, що велику роль з деолігархізації грають економічні реформи.

Читайте такожЗеленський заявив, що в Україні готували державний переворот"Земельна реформа, банківська реформа, реформа інфраструктури, яка визнана всіма, не тільки в Україні… Інфраструктурна реформа сьогодні найбільша і найвдаліша за п’ятдесят років. Я вважаю, що це великий прогрес. Я вважаю, що ми вимірюємо успіхи у будівництві і розбудові країни в тисячах кілометрів доріг, вже не в одному мості, коли ми пишаємось, що в Запоріжжі міст будується, а що будується 150 мостів", - сказав він.

Також президент заявив, що вже є деякі результати боротьби з олігархами.

"Аеропорт "Бориспіль" прибутковий, "Укрзалізниця" почала приносити прибуток, порти стали прибутковими. Це – деолігархізація, тому що ми розуміємо, які люди… і не тільки представники олігархів, деякі чиновники колишні і деякі службовці колишні – вони всюди були, в усьому, що належить державі Україна, в усьому, що належить народу України, усюди їх щупальця, навіть не руки. І сьогодні ці напрямки прибуткові", - сказав він.

Закон про олігархів

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.

У законі визначається, що олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище; підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Автор: Дмитро Шварц