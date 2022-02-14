Канцлер Німеччини також закликав "до прямих переговорів Києва і Москви".

Україна надасть проекти законів про особливий статус Донбасу та вибори на окупованих територіях.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Президент Зеленський мене запевнив що Україна надасть проекти законів про особливий статус і про вибори для дискусії", – заявив Шольц.

Він також закликав "до прямих переговорів Києва і Москви".

Канцлер Німеччини запевнив про готовність до введення серйозних санкцій проти Росії, якщо вона знову порушить територіальну цілісність України.

Шольц також зазначив, що очікує нового раунду переговорів радників лідерів країн "нормандської четвірки".

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 лютого, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до України, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Завтра, 15 лютого, німецький канцлер попрямує до Москви, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. Очільник ОПУ також очікує, що у Шольца "будуть результативні перемовини в Москві".

Як повідомляє The Guardian із посиланням на джерела в уряді Німеччини, Шольц запропонує Путіну діалог і наполягатиме на "єдності ЄС, США та Великої Британії" в питанні щодо економічних санкцій.

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