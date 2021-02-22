За словами Безуглої, на прохання Служби безпеки включено "поправочний ксерокс".

До законопроекту про реформування Служби безпеки України народні депутати України внесли вже понад 2 тисячі поправок.

Про це у Facebook повідомила заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу").

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Вона повідомила, що сьогодні відбулося чергове засідання робочої групи і додала, що кількість внесених до законопроекту про реформу СБУ поправок становить вже близько половини тієї кількості поправок, що свого часу були внесені до законопроекту про ринок землі (понад 4 тис. - УНІАН), щоб затягнути його розгляд на тижні.

Безугла зазначає, що склалася ситуація, "коли СБУ просить нардепа подати поправки", які часто повторюються "слово в слово". За її словами, у Верховній Раді по суті працює "поправочний ксерокс". "Є різні, але деякі особливо цікаві. Вони повторюються слово в слово у деяких нардепів із зовсім різних фракцій і груп, стосуються часто таких собі "особистих" тем відомства", - зазначила Безугла.

Зокрема, йдеться про необхідність у двох посадах перших заступників голови СБУ. "Для чого СБУ два перших заступники голови? Як вони будуть визначати, хто самий перший? Чи перший головний і перший додатковий?", - коментує Безугла. Вона додала, що на нарадах "в СБУ всерйоз відстоювали цю позицію".

Депутат не назвала прізвища колег, які "спамлять", а лише зазначила, що "мені б на місці колег було ніяково".

Реформа СБУ: що відомо

28 січня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ (№3196-д). За це рішення проголосували 285 народних депутатів.

У законопроекті передбачено посилення контррозвідувального та антитерористичного напрямків діяльності СБУ і розширено її повноваження щодо застосовування сил та засобів Служби проти терористичних організацій, незаконних збройних і воєнізованих формувань, транснаціональних злочинних угруповань за межами України, а також щодо проведення спеціальних інформаційних операції та протидії проведенню таких операцій проти України.

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Крім цього, розмежовано контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності СБУ, у зв’язку з чим запропоновано із закону "Про оперативно-розшукову діяльність" виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів. Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

Законопроектом пропонується виключити СБУ із закону "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".

"Таким чином, буде ліквідовано спеціальні підрозділи СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Натомість, можливість протидіяти організованій та транснаціональній злочинності передбачено з позицій протидії розвідувально-підривній діяльності на шкоду Україні", - зазначається у висновку профільного комітету.

При цьому суттєво обмежується правоохоронна функція СБУ шляхом поступової (до 2024 року) передачі функції досудового розслідування до Державного бюро розслідувань.

У законопроекті також містяться положення, спрямовані на оптимізацію організаційно-штатної структури СБУ. Зокрема, передбачено поетапне скорочення штатної чисельності Служби, визначено нові стандарти соціальних гарантій співробітникам Служби та їхнього грошового забезпечення, збільшення якого до передбаченого у проекті рівня планується здійснити поетапно.

Також передбачено часткову демілітаризацію СБУ з переходом на спеціальні звання.

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Автор: Надя Пришляк