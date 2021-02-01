Президент України зазначив, що членство України в НАТО є одним з найважливіших питань безпеки.

Президент Володимир Зеленський розраховує на новий етап розвитку відносин між Україною та США після інавгурації Джо Байдена.

Про це президент України заявив в інтерв'ю програмі Axios, передає "Голос Америки".

"Я щиро бажаю Джо Байдену успіху з усіма викликами, які перед ним постануть. Що стосується України, я б хотів, щоб ми увійшли в новий етап та стали на новий шлях. Президент Байден казав, що він турбується і продовжуватиме турбуватись та працювати задля безпеки в Європі. Для нас це найважливіше, бо безпека в Європі - це про нас. На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму. Тож я хотів би, щоб США і зокрема президент Байден, який дуже знайомий з Україною, допомогли нам вийти з цієї по-справжньому трагічної ситуації", - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що членство України в НАТО є одним з найважливіших питань безпеки, тож у нього є питання до Байдена щодо цього членства.

"Ми вдячні за все. Але якщо ми, українці, і Україна хоче бути рівноправним членом альянсу, рівноправним членом НАТО… Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. У такому разі в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО? Якби Україна була членом НАТО, на сході України, на Донбасі не було б ескалації", - наголосив Зеленський.

Разом із тим, за словами глави держави, Україна вдячна Європі і США за допомогу та за санкції проти Росії.

"Ми зараз захищаємо Європу. Ми вдячні Європі за її допомогу, за санкції. Ми вдячні Сполученим Штатам. Санкції важливі, але санкціями ви не можете повернути людських життів", - зазначив Зеленський.

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Він також нагадав, що російська агресія може торкнутися будь-якої країни, і мова йде не лише про збройне втручання, а й про інформаційну війну.

"Вони повинні розуміти, що сьогодні це Україна. А хто наступний? Це провокація. Завтра це може бути будь-хто, будь-яка європейська країна, Сполучені Штати. Ми говоримо не лише про збройне втручання. Ми маємо справу з інформаційною війною. І Сполучені Штати - один із яскравих прикладів, як це відбувається", - сказав президент України.

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Автор: Олександр Топчій