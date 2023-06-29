Глава держави наголосив, що для України безпека партнерів - це і її безпека.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не дозволить РФ порушити безпеку сусідніх країн з території Білорусі. Зокрема, йшлося про Польщу та Литву, президенти яких напередодні відвідали Київ.

У своєму зверненні на засіданні Європейської ради Зеленський подякував Литві та Польщі, а також іншим країнам за надані пакети оборонної допомоги. Президент наголосив, що для України безпека партнерів – це і її безпека.

"Позиція України є абсолютно чіткою – будь-яка спроба шантажувати Європу, будь-яка спроба щось вчинити проти Європи має засуджуватися і сприйматися однаково усією Європою", – вважає Зеленський.

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Він додав, що цілком природним буде вступитися за ту країну, на яку може бути здійснено напад, і ліквідувати загрозу.

Візит президентів Польщі та Литви до України

28 червня до Києва з черговим візитом прибули президент Польщі Анджей Дуда, а також президент Литви Гітанас Науседа. Лідери держав зустрілися із Володимиром Зеленським та обговорили низку тем. Зокрема йшлося про ситуацію на фронті та спільні безпекові виклики.

Під час спільної прес-конференції Зеленський наголосив, що він отримує щоденні звіти про ситуацію на українсько-білоруському кордоні. У контексті переміщення до Білорусі "вагнерівців" він запевнив, що ситуація, за словами військових, наразі незмінна та контрольована.

Водночас, на думку Дуди, "вагнерівці" досвідчені та добре навчені, а відтак завжди потенційно можуть становити небезпеку, адже ніхто не знає, які будуть у них завдання у Білорусі. Польський лідер наголосив, що НАТО має ухвалити конкретні рішення через переміщення російської ядерної зброї та "вагнерівців" до Білорусі.

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