За даними секретаря РНБО, 800 тисяч місцевих жителів вже отримали паспорти Росії.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Київ не проводитиме вибори на Донбасі за Мінськими угодами, оскільки 800 тисяч місцевих жителів вже отримали паспорти Росії.

Про це він заявив під час брифінгу з приводу ситуації на Донбасі.

"Декілька слів стосовно вимог, які вони ставлять, того, що стосується Мінських угод. Ми за виконання Мінська за логікою, яка є в процесі, а не за указками РФ", - заявив Данилов.

За його даними, Росія роздала вже 800 тисяч своїх паспортів місцевому населенню. Данилов також зазначив, що Російська Федерація порушує Мінські угоди.

"Вона їх абсолютно не виконує, тому що там є перший пункт, з чого потрібно починати, і є інша ситуація, коли Росія видала вже 800 тисяч паспортів і вимагає проведення, в першу чергу, виборів. Як можна проводити вибори, якщо у людей паспорти іншої країни? Це просто неможливо", - заявив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.

У вересні 2021 року секретар РНБО України Олексій Данилов повідомив, що, за різними даними, на окупованому Донбасі паспорти РФ отримали від 630 до 740 тисяч осіб.

4 лютого глава МЗС Дмитро Кулеба висловив думку, що країни Заходу повинні ввести санкції проти РФ через паспортизацію жителів окупованого Донбасу.

Нагадаємо, також Данилов заявив, що є велика загроза провокацій, які можуть робити представники РФ на окупованому Донбасі. Данилов додав, що жодних наказів на звільнення українських територій силовим шляхом не було.

Вас також можуть зацікавити новини: