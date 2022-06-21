Очікується, що це станеться на самітії ЄС.

27 країн-членів Європейського Союзу мають намір офіційно надати Україні статус кандидата вже цього тижня. На зустрічі послів ЄС у понеділок ніхто не виступав проти цього рішення.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Блок також має намір підтримати думку Єврокомісії щодо надання статусу кандидата Молдові, а також Грузії, якщо вона спершу виконає конкретні додаткові умови, зазначають джерела на умовах анонімності.

"Цей статус є особливо значущим для України, яка так багато свого політичного майбутнього інвестувала у тісніші стосунки з Європою, оскільки шукає моральної підтримки у протидії російській агресії", - пише видання.

Лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі 23-24 червня. Очікується, що саме під час цього саміту Україна офіційно стане кандидатом на членство в ЄС. Остаточне рішення про надання статусу та будь-які додаткові умови мають бути затверджені всіма державами-членами.

"Зараз настав час визнати, що майбутнє України, Молдови та Грузії лежить у ЄС. Я запрошую вас надати статус кандидата Україні та Молдові", – написав президент Європейської ради Шарль Мішель у листі-запрошенні на саміт, адресованому лідерам країн-членів ЄС.

За словами чиновника ЄС, обговорення йдуть у правильному напрямку, і статус кандидата України має бути затверджений.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄК рекомендувала Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Після цього в офісі президента назвали дії, які потрібно виконати для початку переговорів України Про вступ до ЄС

Як відомо, рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

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