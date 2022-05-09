Відповідний документ Володимир Зеленський продемонстрував президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн під час відеозустрічі.

Завершено роботу над другою частиною анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави Володимир Зеленський за допомогою відеозв’язку провів зустріч з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі", - зазначив Зеленський.

Він подякував очільниці Єврокомісії "за чіткі сигнали підтримки" України на цьому важливому шляху.

Вступ України в ЄС: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

8 квітня під час візиту до Києва президент Єврокомісії фон дер Ляєн передала українському президенту опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

15 квітня стало відомо про завершення роботи над першою частиною анкети-опитувальника.

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