Глава португальського уряду заявив, що його візит проходить на знак солідарності з Україною та її народом.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта прибув в Україну на запрошення свого українського колеги Дениса Шмигаля і відвідав Ірпінь.

Про свій візит Кошта розповів у Twitter.

Прем'єр Португалії почав візит з відвідин Ірпеня, заявивши, що "не забуде" свою поїздку туди.

"Рівні руйнування і насильства абсолютно нищівні. Я став свідком жорстоких, довільних і невиправданих нападів. Війна завжди стосується невинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, їхній район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - зазначив португальський прем'єр.

Глава португальського уряду заявив, що його візит проходить на знак солідарності з Україною та її народом.

"Ми засуджуємо варварське вторгнення Росії. Португалія підтримує Україну", - заявив Кошта.

Вас також можуть зацікавити новини: