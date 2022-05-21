Президент України передав прем'єру Португалії конкретний перелік того, що необхідно українським військовим для оборони України.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявляє, що його країна вивчає можливості задоволення запитів України, які стосуються оборонної підтримки, і заявляє про готовність надати усю можливу допомогу, але уникає чіткої відповіді, чи будуть Украіні надані протикорабельні ракетні системи Harpoon.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кошта сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Зокрема, у Кошти уточнили, що готова Португалія стати першою країною, яка надасть Україні протикорабельні ракетні системи Harpoon.

"Португалія вже надала Україні усю ту підтримку, яка була у ії силах, аби допомогти Україні", - заявив прем'єр і додав, що йдеться про допомогу, спрямовану на захист усієї української території і захисту права на самовизначення.

"Стосовно конкретних запитів, ми перевіряємо наявність таких ресурсів", - сказав Кошта.

Він зазначив, що Португалія докладатиме більших зусиль в рамках НАТО для підсилення східного флангу Альянсу, і зокрема з метою розгортання сил в Румунії і Литві.

"Все, що ми зможемо надати Україні, буде надано", - сказав Кошта.

Окремо Кошта заявив, що Португалія вже передала Україні війському допомогу, у тому числі летальну зброю в рамках тих запитів, які були отримані від України.

Прем'єр заявив, що Україна отримувала допомогу відповідно до можливостей, які має Португалія, бо у неї є не усе, що просить Україна.

Водночас, як заявив Кошта, Португалія й надалі буде надавати допомогу, і у зв'язку з цим в Україну прибуде літак з військовим обладнанням.

"Сьогодні президент Зеленський сформулював дуже конкретні запити, і щодо задоволення цих потреб ми будемо уточнювати наші можливості", - наголосив Кошта.

Своєю чергою, Зеленський повідомив, що провів сьогодні плідні переговори з головою португальського уряду.

"Ми обговорили широке коло питань, які пов'язані з нашим захистом, захистом України", - сказав Зеленський.

Зокрема, президент підтвердив, що сьогодні йшлося про подальшу оборонну допомогу від Португалії і про притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

Також Кошта заявив про намір надати підтримку Україні, аби вона досягла перемоги у війні і гарантувала мир для Європи.

"Будемо робити для України все, що є в наших можливостях", - заявив Кошта.

Зазначимо, Harpoon - одна з найпопулярніших протикорабельних ракет у світі.

США вже працюють над потенційним рішенням передати Україні далекобійні протикорабельні ракети для того, щоб Україна могла розблокувати свої порти у Чорному морі. Існує лише два варіанти, кожен з яких має свої плюси та мінуси. Мова йде про протикорабельні ракети Harpoon від Boeing або Naval Strike Missile від норвезької Kongsberg та американської Raytheon Technologies.

Вас також можуть зацікавити новини: