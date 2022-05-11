Російське подружжя копіювали особисті документи біженців і допитували їх про місцеперебування членів їхніх сімей в Україні.

Португальська поліція провела обшук у муніципальному центрі підтримки біженців через звинувачення у передачі РФ особистих даних українських біженців.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві поліції йдеться, що вони обшукали центр підтримки, будівлю муніципалітету Cеттубал, а також асоціацію мігрантів зі Східної Європи "Єдинство", членами якої є російське подружжя. Також поліція вилучила документи.

Старт скандалу дала публікація 29 квітня газети Expresso. В ньому стверджувалося що російське подружжя із подвійним громадянством Ігор Хашин та його дружина Юлія, копіювали особисті документи біженців і допитували їх про місцеперебування членів їхніх сімей в Україні.

Expresso повідомляє, що служба безпеки Португалії уважно стежила за діяльністю Хашина з моменту анексії Криму в 2014 році.

Як зазначається, міська влада Сетубала, де більшість має Комуністична партія Португалії, допомогала "співпраці" подружжя із центром для біженців.

Після публікації цієї інформації опозиційні партії закликали до відставки мера Сетубала Андре Мартінша, який, за їхніми словами, знав про зв’язки між подружжям Хашинів із російською державою.

Згодом в уряді заявили, що цю справу "треба розслідувати до самого кінця" і що уряд "не дозволить, щоб до тих, хто приїжджає сюди... не ставилися з гідністю і повагою".

Нагадаємо, Португалія прийняла майже 36 тисяч українських біженців. При цьому Португалію вже звинувачували у передачі конфіденційних даних – цього року мерію Лісабона оштрафували на 1,2 мільйона євро за передачу особистих даних російських протестувальників посольству РФ.

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