Україна має спочатку виконати усі умови, які стосуються вступу в Євросоюз.

Україна повинна повністю пройти шлях для вступу до Європейського Союзу, але треба здобути перемогу у війні, розв'язаної Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Берліні заявив віце-канцлер, федеральний міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Нас об'єднують спільні цінності. Україна йде шляхом до Європи", - заявив Габек, але додав, що не можна давати Україні обіцянки стосовно майбутнього членства, які потім не будуть виконуватися.

"Ми очікуємо, що Україна виконає усі умови", - відзначив Габек, але підкреслив, що це не буде швидкий процес відповідно до правил вступу в ЄС.

"Але не розумійте це як алібі. Цей шлях повинен бути пройдений повністю. У Європейському Союзі є країни, які вже довго чекають на вступ до ЄС, і було б дуже неприпустимо, аби ми давали обіцянки і не виконували їх", - сказав Габек.

При цьому, він відзначив, що спочатку треба, аби в Україні закінчилася війна. "Як закінчиться війна, ми не знаємо. Можливі різні сценарії", - сказав віцеканцлер, але підкреслив, що президент РФ Володимир Путін не повинен виграти цю війну.

"Україна повинна перемогти і Україна сама визначає цей момент", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що Німеччина підтримує повноправне членство України в Євросоюзі в майбутньому.

Глава МЗС Німеччини заявила, що для України буде знайдено шлях до Євросоюзу з огляду на розгляд заявки про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ в ЄС.

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