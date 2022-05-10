Німеччина підтримує надання повноправного членства Україні в Європейському Союзі у майбутньому, після отримання Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.
Глава МЗС Німеччини наголосила, що Україна однозначно є частиною Європи.
"Мені дуже переконливо зрозуміла заявка на членство України в Європейському Союзі, на повне членство, і не буде якогось обмеження", - заявила Бербок.
Вона зазначила, що не підтримує надання фальшивих запевнень у цьому питанні.
"Ми наполягаємо на повному членстві України в Європейському Союзі. Ми хочемо провести поглиблену реформу у Європейському Союзі, і це також буде наукою після цієї агресивної війни", - сказала Бербок.
Вона додала, що для України буде знайдено шлях до Євросоюзу, з огляду на розгляд заявки про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ в ЄС.
"Ми підтвердимо, що Україна належить до Європейського Союзу", - наголосила Бербок.
Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
18 березня Зеленський за результатами розмови з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив, що висновок ЄК щодо заявки на членство буде підготовлено протягом кількох місяців.
8 квітня під час візиту до Києва фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС.
15 квітня стало відомо про завершення роботи над першою частиною анкети-опитувальника, 9 травня Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник.
Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.
Зеленський сподівається, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.