Глава Пентагону також вкотре рішуче засудив вторгнення Росії до України.

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив упевненість у тому, що Україна може перемогти у війні з Росією.

Таку заяву зробив Остін в ході присвяченої підтримці та посиленню обороноздатності України зустрічі міністрів оборони 40 країн-союзників у Німеччині, передає DW.

"Україна, безперечно, вірить, що може перемогти, і це роблять усі присутні", - заявив він.

Глава Пентагону також вкотре рішуче засудив вторгнення Росії до України.

"Ваш опір надихнув вільний світ", - зазначив він.

Раніше, як писав УНІАН, Ллойд Остін наголосив, що США "продовжать зрушувати небо і землю, щоб задовольнити" потреби Києва.

Варто зазначити, що глава МЗС Британії Ліз Трасс назвала війну РФ проти України "незаконною" і наголосила: "Зараз ми вступаємо в третій місяць незаконної війни Путіна з Україною. Росія здійснювала жахливі злодіяння, включаючи напади на невинних мирних жителів і дітей в Одесі та облогу Маріуполя. Ми не заспокоїмося, поки Путін не зазнає невдачі і Україна не переможе".

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