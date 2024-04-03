Стубб наголосив, що США та Євросоюз мають сфокусоватися на тому, що вони можуть реалістично зробити для України, зокрема щодо зброї.

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував можливість відправлення фінських військових в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським заяви для ЗМІ сьогодні в Києві.

"Немає жодної причини для Фінляндії надсилати війська в Україну. Мы підтримуємо Україну усіма можливими способами в даний момент", - сказав він.

Стубб наголосив, що США та Європейський союз мають сфокусоватися на тому, що вони можуть реалістично зробити для України.

"Для мене це виглядає, як шляхом надання Україні озброєння, боєприпасів, надання Україні тренування та надання Україні шляху членства в ЄС та НАТО ", - заявив президент Фінляндії.

Зеленський зазначив, що Україна прагне, щоб наші військові бригади були укомплектовані.

"Хлопці та дівчата, у яких є зброя, щоб захистити себе, захистити Україну та не йти кроками назад, а навпаки, мати перевагу в сучасній техніці. Є воля, є мораль. Не вистачає переваги як на землі, так і на небі. Я, чесно кажучи, сфокосувався б на тому, чого зараз у нас немає", - сказав президент.

Відправка іноземних військових в Україну

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наземна операція з участю західних військ в Україні може бути потрібною "в якийсь момент". Таким чином він підтвердив свою заяву щодо можливого розміщення військ Заходу на території нашої держави.

Тоді його слова відкрито не підтримала низка країн, проте політик не зупинився у своїй риториці.

Макрон назвав побоювання суспільства через можливу відправку військ в Україну "необхідним сигналом до пробудження".

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