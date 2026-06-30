'Київ більше не союзник і не друг': Польща розчарувалася в українцях, – Politico

Мільйони українців, які проживають у Польщі, можуть стати ключовим питанням на парламентських виборах наступного року.

У Польщі та України є спільний ворог – Росія – але конфлікт навколо питання з Українською повстанською армією дедалі частіше використовується як зброя у внутрішній політиці обох сторін.

Як пише Politico, у Польщі запеклі дебати вже загрожують вплинути на парламентські вибори наступного року – націоналістичний табір вбачає в цьому можливість набрати очки проти центристів, які виступають за ЄС.

"Водночас для українців ця суперечка перетворюється на визначальну червону лінію: чи можуть зовнішні сили диктувати їм, хто є їхніми національними героями. Росія веде війну, зображуючи Україну як штучну державу, тому Київ захищає свої власні націоналістичні символи", – зазначає видання.

Відео дня

На парламентських виборах головне питання полягає в тому, чи буде коаліція проєвропейського прем’єр-міністра Дональда Туска замінена націоналістичною партією "Право і справедливість" (PiS) президента Кароля Навроцького.

"Це робить Україну та приблизно 2 мільйони українців у Польщі визначальним питанням передвиборчої кампанії. Зростає невдоволення з приводу передбачуваного навантаження, яке біженці створюють на державні служби, і праві бачать у цьому нагоду для удару", – зазначає видання.

Навроцький також попередив, що Варшава може заблокувати шлях України до вступу в ЄС, якщо Київ не принесе вибачень. Такі погрози є серйозним поворотом для двох країн, які десятиліттями прагнули до співпраці.

Рената Менковська-Норкене, політолог із Варшавського університету, заявила, що конфлікт навколо УПА глибоко вкорінений у польській політиці.

"Президент усвідомив, що суспільні настрої змінилися в бік більш ворожої позиції щодо України та українців, і дійшов висновку, що насправді він нічим не ризикує. Суперечка через історію дозволяє йому консолідувати навколо себе та свого рішення праві й націоналістичні кола, і це важливо напередодні виборів", – каже вона.

Польща розчарувалася в українцях

Після сплеску солідарності після повномасштабного вторгнення Росії настрої в Польщі змінилися.

Гжегож Браун, лідер Конфедерації польської корони та член Європейського парламенту, цього тижня закликав припинити військову допомогу Україні.

"Київський режим – ані союзник, ані друг. Він – ворог польського народу та польської держави", – заявив він.

Такі погляди зараз стають дедалі поширенішими в Польщі. Дослідження фокус-груп, проведене державною соціологічною компанією CBOS, показало цього тижня, що поляки зацікавлені в політиці, яка є для них вигіднішою порівняно з українцями, які, за словами респондентів, "зловживають своїми правами в Польщі".

Опитування SW Research, проведене раніше цього місяця, показало, що 51,9% респондентів заявили, що їхня думка про Україну та Зеленського погіршилася після рішення Зеленського щодо військової частини УПА.

Тадеуш Іваньський, керівник відділу Білорусі, України та Молдови в державному аналітичному центрі "Центр східних досліджень", заявив, що скоротити розрив між польською та українською точками зору буде вкрай складно.

"Зеленський витримав величезний тиск з боку Росії та Трампа, який намагався зламати його й змусити піти на різні поступки. Тому тиск з боку Польщі – з метою змусити його відмовитися від УПА – порівняно з цим практично непомітний", – сказав він виданню Politico.

Україна та Польща – останні новини

Віце-прем’єр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш заявив, що "з Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу".

Також він додав, що Україна не отримає від Польщі обіцяні літаки МіГ, оскільки Варшава не отримала від Києва дрони.

Раніше голова Офісу президента України Кирило Буданов зазначав, що на сьогодні напруженість між Україною та Польщею ще не досягла свого піку, але може серйозно загостритися.

Вас також можуть зацікавити такі новини: