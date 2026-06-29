З Польщі видворили групу осіб, які намагалися спричинити протести серед біженців з України

Серед видворених осіб дев’ятеро українців і двоє білорусів.

Польські правоохоронні органи депортували дев’ятьох українців і двох білорусів за підозрою у використанні російських коштів з метою вербування українських біженців для демонстрацій проти українського уряду на території Польщі.

Як повідомляє Reuters, з часу російського повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року, Польща давно звинувачує Росію та її союзницю Білорусь у здійсненні гібридної кампанії саботажу, кібератак і дезінформації.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило, що особи мали зв’язки з Росією і Білоруссю, і здійснювали сою діяльність з осені 2025 року.

Відео дня

"Мета організаторів полягала у поступовому впливі на спільноту українських біженців у Польщі і використання цієї групи для просування політичних гасел", - йдеться у повідомленні польських правоохоронців.

Зокрема, з метою розпалювання протестів використовувалися емоційні теми, у тому числі корупційні скандали, які зачепили владу президента України Володимира Зеленського, а також інші події з української внутрішньої політики.

Як повідомляє Polska Agencja Prasowa, затримання дев’ятьох українців і двох білорусів відбулися в останні дні у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Закопаному та Бидгощі.

"Для ініціювання протестів використовувалися теми, що викликають емоції, зокрема інформація про корупційні скандали та поточні події у внутрішній політиці України. Це приклад дій, що не досягають рівня класичної агресії, метою яких є підрив суспільної довіри, розпалювання напруженості та використання людей, які втікають від війни, як інструменту російської операції впливу", - повідомили в Агентстві внутрішньої безпеки Польщі.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що Росія може готувати інсценовану провокацію "під чужим прапором", щоб виправдати подальше загострення та нові агресивні дії.

Вас також можуть зацікавити новини: