З Бандерою до Європейського Союзу Україна не увійде, - міністр оборони Польщі

Владислав Косіняк-Камиш додав, що Польщі ніхто не буде казати, як голосувати за вступ тієї чи іншої держави до Євросоюзу.

Україна матиме велику проблему зі вступом до ЄС з УПА та ОУН на знаменах, заявив лідер "Польської селянської партії", віцепрем’єр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш Polsat News.

"Не можна в ЄС ставити на п’єдестал тих, хто руйнує європейську співпрацю. З Бандерою до Європейського Союзу Україна не увійде. Нам ніхто не казатиме, як ми маємо голосувати за вступ тієї чи іншої держави до Європейського Союзу", - заявив Косіняк-Камиш.

Також він додав, що Україна не отримає від Польщі обіцяні літаки МіГ, оскільки Варшава не отримала від Києва дрони:

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"Я запропонував, як на мене, дуже партнерський підхід. МіГи за дрони. Українці спочатку це прийняли, але не реалізували, тож немає МіГів для України, бо немає дронів чи дронових спроможностей для Польщі".

Косіняк-Камиш визнав, що Україна наразі має великі спроможності в сфері безпілотників, й розпочала співпрацю в цьому напрямі з партнерами з Близького Сходу.

"Вони мають настільки великі спроможності, що коли їм постачають військову техніку, то іноді йдеться про символічний, але дуже важливий вимір: щоб вони поділилися ноу-хау, частково надали доступ до технологій. Вони справді дуже сильні в цьому. І вони на це погодилися, але потім вийшли з цих домовленостей", - заявив польський політик.

При цьому, очільник Міноборони Польщі зазначив, що не вважає помилкою польського уряду рішення передати Україні військову техніку на початку конфлікту без жодних умов.

"Вони зробили правильно, скажу більше: я зробив би так само. Вони зробили правильно, і тоді Україна була в набагато складнішому становищі", - зауважив Косіняк-Камиш.

Напруження між Україною та Польщею: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що правоохоронні органи Польщі депортували дев’ятьох українців і двох білорусів, яких підозрюють у використанні російських коштів з метою вербування біженців з України. Припускається, що українці за обіцяні кошти мали влаштувати демонстрації проти українського уряду на території Польщі. З метою розпалювання протестів використовувалися емоційні теми, у тому числі корупційні скандали, які зачепили владу президента України Володимира Зеленського, а також інші події з української внутрішньої політики. В Агентстві внутрішньої безпеки Польщі зазначили, що метою депортованих був підрив суспільної довіри, розпалювання напруженості та використання людей, які втікають від війни, як інструменту російської операції впливу.

Також ми писали, що в Польщі затримали 36-річного громадянина України, якого підозрюють у публічних погрозах на адресу президента Кароля Навроцького. За інформацією поліції, увагу правоохоронців привернули висловлювання, опубліковані на одному з інтернет-каналів. Чоловікові інкримінують образу конституційного органу Республіки Польща у зв'язку з погрозами на адресу президента. Таке правопорушення передбачене статтею 226 Кримінального кодексу Польщі.

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