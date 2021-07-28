Підписання угоди планується під час візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки.

Україна та США укладуть угоду щодо розробки озброєння та військової техніки.

Як повідомляє Управління преси та інформації Міноборони, сьогодні Кабінет міністрів схвалив проект розпорядження “Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про проекти у сфері досліджень, розробок, випробувань і оцінки”.

Повноваження на підписання угоди надано міністру оборони України Андрію Тарану.

Підписання даної Угоди дасть українській стороні можливість:

Читайте також"Дружня допомога": Україна подарує Литві колючий дріт для захисту від нелегалів з Білорусіпроведення спільних науково-дослідних робіт з розробки озброєння та військової техніки, їх окремих складових елементів; отримання інформації щодо передових оборонних технологій, тенденцій їх розвитку; проведення випробувань та тестування військової техніки із залученням обладнання та технологій, відсутніх в Україні; залучення іноземного фінансування для виконання дослідних робіт українськими науково-дослідними установами; підвищення науково-дослідного потенціалу України коштом кооперації з партнерами у рамках спільних проектів.

Реалізація домовленостей відбуватиметься за Проектними контрактами у рамках зазначеної Угоди, що укладатимуться між Міністерством оборони України та Департаментом оборони США.

Підписання угоди планується під час візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки та стане черговим важливим кроком у розвитку стратегічного партнерства зі США у галузі озброєнь.

Зустріч Зеленського і Байдена: що відомо

7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена. Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.

12 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом наприкінці липня.

На майбутній зустрічі Зеленський планує порушити питання надання Україні ПДЧ у НАТО, підтримку економіки й ситуацію на Донбасі.

Згодом ЗМІ повідомили, що Вашингтон пропонує перенести зустріч американського президента Джо Байдена та українського глави Володимира Зеленського на серпень замість липня.

21 липня президента Володимира Зеленського запросили здійснити візит до США 30 серпня. Зеленський у відповідь на запрошення Білого дому заявив, що очікує на змістовну та плідну зустріч із Байденом.

Автор: Вікторія Токарєва