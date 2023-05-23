Група країн підтримують позицію, що навіть війна не може стати на заваді запрошенню України до Альянсу.

Посол України в НАТО Наталія Галібаренко зауважує, що в Альянсі не ставлять під сумнів саме питання приєднання України. Вона зазначила, що дискусії точаться лише довкола того, коли та як саме це має відбутися.

"Жодна з країн-членів НАТО не ставить під сумнів той факт, що Україна має приєднатися до лав Альянсу. Питання, проблеми і дискусії починаються: коли і як саме це відбудеться. І ось тут давайте бути чесними: не всі країни в Альянсі підтримують вступ України до НАТО на нинішньому етапі", - зазначила посол під час прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи має Україна підтримку від усіх країн-членів НАТО щодо свого вступу до Альянсу.

За її словами, від дуже багатьох своїх партнерів та друзів Україна чує сигнал про те, що першочерговим завданням є перемога у війні, і лише перемоги Україна має право порушити питання про своє членство.

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"Разом з тим, є й група країн, яка підтримує позицію про те, що навіть війна не може стати на заваді запрошенню України до Альянсу. Так, фактичний вступ відбудеться пізніше. Але має вже зараз бути політична воля для того, щоб запросити Україну до Альянсу", - зауважила Галібаренко.

Так, додала посол, політичного консенсусу усіх 31 країни-члена НАТО немає, але "ми над цим працюємо".

На запитання щодо позиції Німеччини в питанні вступу України до НАТО, Галібаренко зазначила, що Німеччина належить до тих країн, які вважають, що першочерговим завданням є перемога у війні.

Крім того, на запитання, чи може український контрнаступ вплинути на рішення, які будуть ухвалені на саміті в липні, посол зауважила, що "важко не помітити ажіотаж, який створений довкола контрнаступу".

"І я розумію наших партнерів, які би хотіли, щоб він був успішним, закінчився звільненням більшої частини окупованих територій і призвів до перемоги України. І наше сподівання таке саме. Але паралельно, я думаю, важливо доносити сигнал про те, що не одним контрнаступом вирішується доля цієї війни", - сказала Галібаренко.

Вона додала, що Україна протистоїть потужній державі, яка готова кинути всі свої ресурси для того, аби знищити Українську державність.

"Тому я колегам відверто кажу, що ми не можемо зводити кінець цієї війни до лише одного контрнаступу. Після нього можуть бути ще інші контрнаступи. І тим паче, я вважаю, недалекоглядно говорити, що "давайте зараз зупинимо будь-які рішення й обговорення перспектив України до того, як завершиться контрнаступ". Певні рішення, умовно, про те, де майбутнє України, - вони не мають залежати від оперативної ситуації на фронті, якою зараз важливою вона б не здавалася з військової точки зору", - сказала посол.

Вступ України в НАТО - головні новини

У вересні Україна подала заяву на вступ до НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що в Альянсі згодні на вступ України. Водночас в НАТО наголошують, що вступ можливий після завершення повномасштабної війни.

11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, на якому Україна прагне затвердити гарантії перед вступом до Альянсу.

Раніше парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО і закликав запланувати конкретні кроки щодо приєднання країни до Альянсу в ході липневого саміту НАТО.

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