Ян Ліпавський зазначив, що Києву треба буде попрацювати над своїм законодавством.

Чехія виступає за те, щоб переговори про членство України в Європейському Союзі почалися вже цієї осені або на початку наступного року. При цьому українське законодавство необхідно привести у відповідність з європейським.

"Було чітко заявлено, що якщо Україна буде в Європейському Союзі, це чітка гарантія безпеки, тому що Європейський Союз – це мирний проект. Однак це правда, що Україна повинна змінитися, адаптувати своє законодавство до права ЄС. ЄС - це довгий шлях", - цитує видання ČTK заяву міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського в ході зустрічі глав МЗС ЄС у Києві.

При цьому він вказав, що в Європі зацікавлені, щоб Україна прийняла необхідні стандарти і адаптувала свою правову систему до європейської.

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"Це технічний процес, в ході якого будуть оцінено, наскільки Україна готова. Буде зрозуміло, над чим ще належить попрацювати", - підсумував Ліпавський.

Членство України в ЄС - останні новини

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Офіційний статус кандидата Київ отримав ще у червні 2022 року разом з рекомендаціями для України.

При цьому глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що в Євросоюзі є консенсус щодо членства України. Офіційний Київ пообіцяв виконати всі рекомендації, які озвучила Єврокомісія для відкриття переговорів про членство до кінця 2023 року.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель зазначив, що найсильніші зобов'язання безпеки для України від ЄС полягатимуть у придбанні нею повноправного членства в Євросоюзі.

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