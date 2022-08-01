За поясненням посла, після розпаду СРСР Росія заявила, що забере зовнішні борги союзу на себе, але також забере і все майно, що належало СРСР по всьому світу.

Україна вимагає від Росії повернути третину закордонного майна колишнього СРСР.

Про це в інтерв’ю Суспільному заявив Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

За його словами, ця історія давня, оскільки після розпаду СРСР Росія запропонувала всім колишнім союзним республікам "забути" про зовнішні борги, тобто вона візьме їх на себе, але також забере все майно, що належало СРСР по всьому світу.

Пристайко зазначив, що єдина республіка, яка так і не ратифікувала і не дала згоду на цю угоду, була Україна. "Наш аргумент був, що ми в принципі не проти, якщо це справедлива домовленість", - сказав він.

Пристайко зазначив, що Україна попросила надати інформацію про борг Радянського Союзу та активи по світу, щоб переконатись у справедливості угоди.

"Оскільки ми точно мали більше третини всього, що заробив Радянський союз, ми вимагали звітності. Цієї звітності нам не надійшло. А все, включно з закордонними й дипломатичними установами, замками, будинками, іншими активами залишилось у Росії. І зараз ми вимагаємо від Росії – ви маєте повернути хоча б третину того, що знаходиться за кордоном", - сказав Пристайко.

Зокрема, це стосується і майна, яке знаходять в Великій Британії і було незаконно, на думку української сторони, зареєстровано на Російську Федерацію.

За словами дипломата, наразі українська сторона знайшла всю інформацію про ці закордонні активи колишнього СРСР.

"Зараз є компанії, які допомагають нам розібратися з юридичними складнощами. Кінець кінцем, якщо ми вийдемо на те, що цей позов має судову перспективу, цей позов буде (поданий) від держави Україна", - сказав Пристайко.

Раніше повідомлялося, що у Чорногорії почали заморожувати майно росіян через санкції Євросоюзу.

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