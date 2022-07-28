Один з підсанкційних росіян встиг оскаржити обмеження.

Влада Чорногорії почала заморожувати майно громадян Російської Федерації. Це пов'язано з санкціями Європейського Союзу, які ввели проти РФ через війну в Україні.

Про це повідомляється на сайті Кабінету Міністрів країна.

27 липня у зовнішньополітичному відомстві Чорногорії повідомили про замороження нерухомості громадянина РФ в Жабляку. Його ім'я не називається. Він нібито встиг оскаржити рішення про замороження активів в адміністративному суді.

Крім того, по санкції потрапило майно російського політтехнолога Марата Баширова, який у 2014 році працював в структурах бойовиків "ЛНР".

Як раніше повідомляв УНІАН, Чорногорія відразу приєдналася до санкцій ЄС проти Росії. У червні глава МВС країни заявив, що планується заморозити майно 34 громадян Росії і України, які потрапили під санкції. Пізніше Мінфіні Чорногорії уточнили список санкцій, тому він скоротився.

Нагадаємо, що Чорногорію часто називали "російським VIP-курортом", тому що країна стала популярним місцем відпочинку для російських олігархів. За даними досліджень, багатим росіянам належить до 40% нерухомості в країні.

Станом на 7 липня громадяни РФ залишаються основними покупцями нерухомості. За даними Центробанку країни, з лютого громадяни РФ купили майно на 20 мільйонів євро.

Крім того, влада країни разом з Болгарією та Північною Македонією "закрила своє небо" для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який повинен прилетіти з візитом до Сербії.

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