Посол України попередив, що цей факт може завдати шкоди двостороннім відносинам.

Посол України в Лівані Ігор Осташ зустрівся з Президентом Лівана Мішелем Ауном через перебування в ліванських територіальних водах судна з вивезеним з окупованих територій України ячменем.

Про це повідомили у Посольстві України в Лівані.

Під час зустрічі були обговорені питання постачання української пшениці на ліванський ринок.

Посол наголосив, що попри війну Україна продовжуватиме бути надійним партнером Лівану і забезпечуватиме його продовольчу безпеку.

"Посол звернув увагу Президента на факт заходження 27.07.2022 у морський порт Тріполі сирійського судна, яке було завантажено у порту Феодосія ячменем, вивезеним з окупованих територій. Висловлено прохання вжити заходів для з’ясування обставин його перебування в ліванських територіальних водах", - йдеться в повідомленні.

Осташ також наголосив, що цей факт може завдати шкоди двостороннім відносинам.

Крім цього, посол поінформував президента, що 28 липня Україна вперше відзначає День Української Державності.

Нагадаємо, 29 червня Сирія визнала "незалежність" так званих "ЛДНР". У Міністерстві закордонних справ Сирії заявили, що незабаром встановлять дипломатичні відносини із псевдореспубліками.

Міністерство закордонних справ України після цього заявило про розрив дипломатичних відносини з Сирією. Тепер захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані.

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