Зеленський вважає, що найближчими днями Індія отримає гуманітарний вантаж від України.

Президент України Володимир Зеленський має намір підписати указ про надання Індії гуманітарної допомоги через складну епідемічну ситуацію з COVID-19.

Читайте такожІндійська влада ігнорувала попередження про небезпечну мутацію коронавірусу - ЗМІЯк повідомили у прес-службі глави держави, Зеленський зустрівся із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою.

«Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб справді допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов'язково отримає гуманітарний вантаж від України», – сказав Зеленський і побажав здоров'я народу Індії.

Коронавірусна криза в Індії

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Автор: Світлана Закелова