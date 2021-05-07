Президент України Володимир Зеленський має намір підписати указ про надання Індії гуманітарної допомоги через складну епідемічну ситуацію з COVID-19.
Читайте такожІндійська влада ігнорувала попередження про небезпечну мутацію коронавірусу - ЗМІЯк повідомили у прес-службі глави держави, Зеленський зустрівся із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою.
«Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб справді допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов'язково отримає гуманітарний вантаж від України», – сказав Зеленський і побажав здоров'я народу Індії.
Коронавірусна криза в Індії
- В Індії другий день поспіль фіксують антирекорди за кількістю нових заражень коронавірусом. У четвер, 6 травня, COVID-19 виявили у 414 188 осіб.
- В індійських мегаполісах ситуація з коронавірусом вийшла з-під контролю: від хвороби щодня помирають тисячі людей - їх не встигають ховати.
- Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що друга хвиля смертельного коронавірусу в Індії була викликана "ідеальним" поєднанням масових зібрань, низьким рівнем вакцинації та більш заразними штамами вірусу.
- Експерти бояться, що катастрофа в Індії через COVID-19 може бути страшнішою, ніж здається.
- Кабінет міністрів України з 2 травня заборонив перетинати державний кордон іноземцям, які прибули з Індії.
- Лідер індійської опозиції Рахул Ганді зажадав, щоб уряд терміново вакцинував всю країну для приборкання другої хвилі епідемії коронавірусу.
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