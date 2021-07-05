Найбільшою підтримкою електорату користується "Слуга народу".

7 партій пройшли б до парламенту, якби вибори відбувалися наприкінці червня.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зазначається, що, якби вибори відбувалися наприкінці червня, до Верховної Ради пройшли б (подолали б 5% прохідний бар’єр) 7 політичних сил. При цьому найбільшу підтримку отримала б партія "Слуга народу", за яку проголосували б 13,7% серед усіх респондентів і 20,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

"За рівнем підтримки ця політична сила понад статистичну похибку переважає інші партії, тому "Слуга народу" має "чисте" перше місце", - зауважують соціологи.

Далі відразу три політичні сили мають підтримку, яка відрізняється в межах статистичної похибки, тому формально вони разом "ділять" друге місце: "Опозиційна платформа - За життя" (11,2% серед усіх респондентів і 16,9% серед тих, хто визначився), "Європейська солідарність" (відповідно, 9,9% і 15%) та "Батьківщина" (9,7% і 14,7%).

Інші три партії, які також потрапили б до парламенту, мають нижчу підтримку (але між собою їхня підтримка також відрізняється в межах статистичної похибки): "Сила і честь" (4,6% і 7%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (3,8% і 5,7%) та "Українська стратегія Гройсмана" (3,4% і 5,1%).

"Інші партії не потрапили б до парламенту. Зокрема, за "Партію Шарія" голосують 2,5% серед усіх респондентів і 3,7% серед тих, хто визначився; за "Свободу" - 1,5% і 2,2%; за "Голос" - 1,3% і 1,9%", - зазначають автори дослідження.

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Опитування було проведене з 22 по 29 червня методом особистого (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews). Було опитано 2 тис. 31 респондента, які мешкають у 107 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,9% - для показників, близьких до 25%, 2,2% - для показників, близьких до 12%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Тетяна Поляковська