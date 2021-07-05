Шестеро депутатів взагалі не були зареєстровані на жодному засіданні парламенту минулого місяця.

Менш як 70% народних депутатів відвідали усі засідання Верховної Ради в червні 2021 року.

Такі дані на своїй сторінці у Facebook в понеділок, 5 липня, оприлюднив Комітет виборців України.

КВУ проаналізував відвідування народними депутатами пленарних засідань ВР у червні. Загалом у червні відбулося 11 пленарних засідань.

"Усі з них відвідав лише 291 народний депутат, або 68% від складу Верховної Ради", - зауважили у комітеті.

У червні 2021 року у Верховній Раді налічувалося 422 депутати, тобто засідання того місяця хоча б раз прогулював 131 народний обранець.

Хто з нардепів найбільше прогулював

Шестеро осіб не були зареєстровані на жодному засіданні. Це Віктор Медведчук, Тарас Козак, Вадим Столар (усі - фракція "Опозиційна платформа - За життя"), Леся Василенко (фракція "Голос"), Степан Івахів (група "Партія "За майбутнє") та Олесь Довгий (позафракційний).

"Офіційні причини відсутності народних депутатів не повідомляються, однак, ймовірно, що відсутність Козака може бути пов’язана з його переховуванням в Білорусі, а народної депутатки Василенко - із народженням дитини, про що було повідомлено публічно. Щодо Віктора Медведчука, то востаннє він був офіційно зареєстрований у Верховній Раді 28 квітня", - йдеться в дописі.

Двоє народних депутатів були зареєстровані лише на одному пленарному засіданні - це Іван Калаур (фракція "Слуга народу") та Олександр Герега ("Партія "За майбутнє").

Читайте такожУ Раді розповіли, на скільки за рік наштрафували нардепів-прогульниківЗа даними КВУ, Жан Беленюк ("СН"), Максим Єфімов (група "Довіра"), Юрій Солод та Олександр Фельдман (обоє - "ОПЗЖ") були зареєстровані лише на двох засіданнях, а Віталій Борт та Вадим Рабінович (обоє - "ОПЗЖ") - на трьох засіданнях з одинадцяти.

У комітеті зазначають, що, в порівнянні з попереднім місяцем, показники відвідування пленарних засідань майже не змінилися. Так, у травні всі засідання ВР відвідали лише 286 народних депутатів.

Як активно голосували народні обранці у червні

За інформацією КВУ, в червні найактивніше голосували (натискали "за", "проти", "утримався") депутати "СН" та фракції "Європейська солідарність". В середньому депутати "СН" взяли участь у 83% голосувань, депутати "ЄС" - 77%.

Народні депутати від "Голосу" долучилися до 69% голосувань, групи "Довіра" - 67%, фракції "Батьківщини" - 64%, групи "Партія "За майбутнє" - 54%.

Водночас найнижчі показники голосувань - у депутатів "ОПЗЖ": в середньому вони голосували лише в 40% випадків.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська