Президент України зустрів свого колегу та турецьку делегацію на ґанку палацу Потоцьких.

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрілися у Львові.

Про це УНІАН повідомили в Офісі президента.

Зеленський зустрів свого колегу та турецьку делегацію на ґанку палацу Потоцьких.

Після цього лідери держав розпочали перемовини.

До Львова також прибув й генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттеріш, з яким президенти проведуть трьохсторонні перемовини.

Крім того, в рамках сьогоднішнього візиту до України Ердогана та великої турецької делегації вже відбулися переговори глави Міноборони Туреччини Хулусі Алакари зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, повідомляє Міноборони Туреччини.

"Під час зустрічі відбувся обмін думками з двосторонніх та регіональних питань оборони та безпеки", - йдеться у повідомленні без деталізації зустрічі.

Зазначимо, це перший візит Ердогана в Україну після початку війни. Сьогодні турецький президент прибув до Львова на запрошення Зеленського.

Крім вже відомої теми переговорів про шляхи завершення війни в Україні, Ердоган разом зі своїм українським колегою Зеленським оцінить турецько-українські відносини на рівні стратегічного партнерства.

Як повідомляв УНІАН, в ході візиту турецького президента передбачено проведення тристоронньої зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. На зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом.

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