За словами президента, сьогодні Україна знаходиться на передовій боротьби з пропагандою.

Президент України Володимир Зеленський анонсував початок роботи Центру протидії дезінформації вже найближчим часом.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура, медіа, туризм» у Києві.

«Подальші завдання держави та суспільства - усвідомити загрози інформаційній безпеці та знайти шляхи їм протидіяти сьогодні. Сьогодні Україна знаходиться на передовій, зокрема, і на передовій боротьби з пропагандою», - заявив Зеленський.

Президент нагадав, що в ООН він виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. «Найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому він має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі», - підкреслив глава держави.

Водночас, за його словами, жоден центр не впорається проти «багатомільярдних бюджетів зокрема – Кремля».

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Зеленський під час виступу на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна готова ініціювати створення у Києві штаб-квартири міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді.

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Автор: Костянтин Гончаров