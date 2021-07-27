Кримського татарина без надання належної медичної допомоги планують перевести до штрафного ізолятора.

Український політв’язень Інвер Бекіров, якого незаконно утримують в колонії у російському місті Салават, переніс мікроінсульт.

Про це у Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на дані адвоката.

За його словами, Бекіров сам звернувся по допомогу до медсанчастини колонії, де згодом знепритомнів, лікарі діагностували мікроінсульт.

"Попри критичний стан здоров'я ув'язненого, керівництво виправної установи планує перевести 58-річного чоловіка в штрафний ізолятор через надумані порушення правил внутрішнього розпорядку. Перебування у ШІЗО може закінчитися для Інвера Бекірова найгіршим", - наголосила Денісова.

Читайте такожМендель відправила свою книжку речнику Путіна (відео)Омбудсмен додала, що такі дії адміністрації виправної колонії порушують міжнародні норми та законодавство.

Вона закликала свою російську колегу Тетяну Москалькову невідкладно відновити порушені права Бекірова, зокрема забезпечити йому необхідну медичну допомогу, в тому числі госпіталізувати в стаціонар медзакладу та провести там кваліфіковане обстеження і подальше лікування.

"Від генерального прокурора Республіки Башкортостан Володимира Ведернікова вимагаю надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації колонії... та притягнути винних до кримінальної відповідальності", - додала Денісова.

Вона також нагадала, що країна-окупант безпідставно засудила Бекірова до 18 років позбавлення волі за нібито "участь" у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

Відтак він вже шостий рік перебуває в незаконному ув’язненні.

"Закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ з вимогою негайного звільнення усіх бранців Кремля", - підсумувала омбудсмен.

"Справа Хізб ут-Тахрір" - довідка УНІАН

Перших чотирьох обвинувачених у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" заарештували 11 лютого 2016 року. Серед них - член Контактної групи з прав людини Емір-Усеін Куку, алуштинець Муслім Алієв і житель села Краснокам'янка Інвер Бекіров, які працювали будівельниками, а також торговець квітами з Ялти Вадим Сірук. Рефата Алімова і Арсена Джеппарова затримали у Краснокам'янці 18 квітня 2016 року. Потім усіх шістьох заарештували.

Читайте такожОкупанти відбирають землю у кримчан: правозахисники назвали кількість жертв12 листопада 2019 року Південний окружний військовий суд РФ у Ростові-на-Дону виніс вирок фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Алієва засуджено до 19 років ув'язнення в колонії суворого режиму, Бекіров отримав 18 років, Куку - 12, Сірук - 12 років, Джеппаров - 7 і Алімов - 8 років.

На думку адвокатів фігурантів справи, протягом всього слідства і судових процесів не було надано жодного доказу провини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства.

В основу обвинувального вироку покладено свідчення "секретного свідка" і висновки релігієзнавчої експертизи, виконаної експертами в галузі культурології та філології, які не мають глибоких знань у релігії, зокрема, в ісламі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що російський депутат злякався "кровожерливої" України і закликав напасти на неї прямо зараз.

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Автор: Антоніна Доломанжи