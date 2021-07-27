Член ЛДПР боїться, що інакше "ворога потім зупинятимуть під Москвою".

Депутат російської Держдуми від ЛДПР Олександр Шерін виступив за якнайшвидше російське вторгнення в Україну.

Таку заяву Шерін зробив в ефірі "ЛДПР-ТВ". Відео його виступу з'явилося в російських Telegram-каналах.

Свою риторику депутат обґрунтував тим, що сьогодні "українську молодь годують антиросійською ідеологією".

"Його [український народ] годують м'ясом, і він потім захоче цього м'яса", - висловився Шерін.

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Виходячи з роздумів депутата, "українську загрозу" слід знищити зараз, поки вона не стала для Росії занадто небезпечною.

"Я не кажу про те, що Російську Федерацію, або російську армію хтось здатний розчавити. Але я не хочу, щоб ворога зупиняли під Москвою, і клали десятки мільйонів життів. Коли можна наносити превентивні удари, або заходи, на чужій території", - уклав він.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін написав статтю "Про історичну єдність росіян і українців". У ній він намагається обґрунтувати свою думку про те, що народи "об'єднує" мову, історія і православна віра.

Також Путін вважає, що українська влада вирішила обґрунтувати незалежність України із "заперечення її минулого". Президент РФ звинувачує Україну в "насильницькій асиміляції" росіян.

Крім того, Путін звинувачує країни Заходу у створенні проекту "анти-Росія" для розриву відносин України і РФ. На думку Путіна, сучасна Україна - це "дітище радянської епохи".

Статтю Путіна включили в якості однієї з обов'язкових тем у заняття з військовослужбовцями ЗС РФ з військово-політичної підготовки.

Автор: Дмитро Захаров