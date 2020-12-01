Максиму Микитасю інкриміновано надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

Колишньому народному депутату, колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю оголошену нову підозру у справі про заволодіння нерухомим майном Національної гвардії.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У рамках розслідування справи поліція призначила судову оціночно-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та забудовником.

"Проте з’ясувалося, що колишній народний депутат у змові з колишнім посадовцем державної компанії "Укрбуд" домовився із заступником директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ) про внесення недостовірних даних до вищевказаної експертизи", - йдеться в повідомленні.

У САП зазначають, що за «винагороду» у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. гривень заступник директора експертно-криміналістичного центру занизив ринкову вартість житлового комплексу у більше ніж 11 разів - з 81 млн гривень до 7 млн гривень.

У зв’язку з чим дії заступнику директора ДНДЕКЦ повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

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Колишньому народному депутату додатково інкриміновано - надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта – ч. 3 ст. 369 КК України.

Справа скандального забудовника Микитася

Правоохоронці з грудня 2017 року здійснюють розслідування оборудки з нерухомістю Нацгвардії.

Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії) та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий будинок. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир в елітному Печерському районі в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва. Вартість цих квартир, за даними експертизи, на 81 млн 635 тис. 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири на Печерську.

15 травня 2019 року детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 млн грн екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії-забудовника "Укрбуд" Олегу Майбороді і незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.

У липні в справі було повідомлено про підозру виконавчому директору компанії-забудовника.

У жовтні було повідомлено про підозру екс-президенту корпорації "Укрбуд", колишньому народному депутату Микитасю в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

21 січня 2020 року в НАБУ повідомили, що у справі з’явився шостий підозрюваний – колишній заступник директора "Укрбуду" В’ячеслав Мармиш.

5 травня у САП поінформували, що у справі повідомлено про підозру ще двом учасникам злочинної схеми - колишнім посадовцям Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.

14 травня Вищий антикорупційний суд відправив під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Микитася.

28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Микитасю на тримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.

8 липня Вищий антикорупційний суд залишив під вартою Максима Микитася, який підозрюється в організації заволодіння нерухомістю Національної гвардії вартістю понад 80 млн грн.

3 вересня суд продовжив Микитасю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 жовтня з можливістю внесення 100 мільйонів гривень застави.

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Автор: УНІАН