Він був керівником ДКАУ з березня 2021 року.

Кабінет міністрів України звільнив Володимира Тафтая з посади голови Державного космічного агентства України.

"Звільнено Тафтая Володимира Володимировича з посади голови Державного космічного агентства України", - повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram-каналі.

Звільнений голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай: що про нього відомо

Володимир Тафтай з березня 2021 року був очольником Державного космічного агентства України – відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив у лютому 2021 року. З ним було укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню COVID-19. У серпні 2021 року Кабінет міністрів офіційно призначив Володимира Тафтая головою Державного космічного агентства України.

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