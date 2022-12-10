За ці кошти "Укренерго" зможе відновлювати пошкоджені ворогом підстанції.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про отримання від державного банку Німеччини KfW кредиту на суму 32,5 млн євро для компанії "Укренерго".

"За ці кошти "Укренерго" зможе відновлювати пошкоджені ворогом підстанції. Також затвердимо проект закону, що переспрямує частину кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на реконструкцію однієї з ключових підстанцій Київщини", - сказав на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Акаки РФ на енергосистему України

З початку жовтня російські окупанти здійснили вісім масованих ракетних атак на енергетичні об’єкти України.

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Станом на 22 листопада збитки НЕК "Укренерго" внаслідок цих обстрілів становили понад 70 млрд грн.

В "Укренерго" заявили, що Росія випустила понад 1000 важких ракет і дронів по об'єктах енергетичної інфраструктури України з 10 жовтня.

Враховуючи ситуацію в енергетичній системі на сьогодні, дефіцит потужностей залишатиметься протягом всієї зими. При цьому вийти на планові відключення електроенергії буде можливо через кілька днів.

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