В МЗС України відреагували на заяви прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про нібито роздратування країнами Заходу через корупцію в Україні.

Російській Федерації не вдасться вбити клин в міжнародну підтримку України шляхом поширення пропагандистських маніпуляцій. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook, коментуючи заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що нібито "на Заході росте роздратування корупцією в Україні після неефективного використання наданої їй іноземної фінансової допомоги".

"Класична теза із методички російської пропаганди. В Кремлі не полишають спроб вбити клин в міжнародну підтримку нашої держави на тлі успішного протистояння агресії Росії", - відзначив Ніколенко.

Дипломат додав, що "раніше в Москві також активно намагалися дискредитувати військову допомогу Заходу, поширюючи інсинуації про її потрапляння до рук контрабандистів".

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"Нічого в них не вийде. Як зазначив Дмитро Кулеба, в 2023 році на нас чекає каскад хороших новин про надання і новітньої зброї, і нової фінансової допомоги. Наші іноземні партнери рішучі як ніколи в забезпеченні перемоги України", - заявив речник.

Фіндопомога Укрїні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Європейський Союз ухвалив рішення про виділення Україні макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.

2 січня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна невдовзі почне отримувати у вигляді щомісячних траншів макрофінансову підтримку з пакету допомоги на загальну суму 18 млрд євро.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет міністрів цього року планує отримати 17 млрд доларів на відновлення майна, пошкодженого та зруйнованого внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

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