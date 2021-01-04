В Одесі помер один з колишніх керівників Одеської області, заслужений діяч науки і техніки України, народний депутат України першого скликання Анатолій Бутенко.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, Бутенко померл 4 січня на 83-му році життя.
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Зазначається, що він був головою Одеської області в 1980-90-х роках.
Прощання з ним відбудеться 6 січня об 11:00 на Другому християнському кладовищі.
Як зазначив голова Одеської обласної адміністрації Сергій Гриневецький, Бутенко почав свій трудовий шлях у 17 років робітником ливарно-механічного заводу, працював технологом Одеського заводу радіально-свердлильних верстатів, головним інженером Одеського ремонтно-механічного заводу.
"Пізніше, перебуваючи в керівництві Одеської області (перший заступник голови, голова виконавчого комітету Одеської обласної Ради народних депутатів), Бутенко завжди працював на результат, ефективно вирішуючи нагальні для розвитку і життєдіяльності Одеської області питання", - зазначив Гриневецький.
У 1990 році Бутенко став народним депутатом України першого скликання.
Він входив до складу комісії Верховної Ради з питань оборони і державної безпеки. Займався науково-дослідною діяльністю, розробляв напрямок з економіки і управління підприємствами, здобув ступінь доктора економічних наук.
Останніми роками очолював відділ розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
За заслуги перед державою Бутенка було відзначено орденами Трудового Червоного Прапора і "Знак Пошани", а також Почесним званням "Заслужений діяч науки і техніки України".
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