Прощання із заслуженим діячем науки і техніки України відбудеться 6 січня.

В Одесі помер один з колишніх керівників Одеської області, заслужений діяч науки і техніки України, народний депутат України першого скликання Анатолій Бутенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, Бутенко померл 4 січня на 83-му році життя.

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Зазначається, що він був головою Одеської області в 1980-90-х роках.

Прощання з ним відбудеться 6 січня об 11:00 на Другому християнському кладовищі.

Як зазначив голова Одеської обласної адміністрації Сергій Гриневецький, Бутенко почав свій трудовий шлях у 17 років робітником ливарно-механічного заводу, працював технологом Одеського заводу радіально-свердлильних верстатів, головним інженером Одеського ремонтно-механічного заводу.

"Пізніше, перебуваючи в керівництві Одеської області (перший заступник голови, голова виконавчого комітету Одеської обласної Ради народних депутатів), Бутенко завжди працював на результат, ефективно вирішуючи нагальні для розвитку і життєдіяльності Одеської області питання", - зазначив Гриневецький.

У 1990 році Бутенко став народним депутатом України першого скликання.

Він входив до складу комісії Верховної Ради з питань оборони і державної безпеки. Займався науково-дослідною діяльністю, розробляв напрямок з економіки і управління підприємствами, здобув ступінь доктора економічних наук.

Останніми роками очолював відділ розвитку підприємництва Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

За заслуги перед державою Бутенка було відзначено орденами Трудового Червоного Прапора і "Знак Пошани", а також Почесним званням "Заслужений діяч науки і техніки України".

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Автор: Лариса Козова