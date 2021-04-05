Допис присвячений роботі українського офіцера у штабі сухопутних військ Альянсу.

Україна стала першою країною-партнером НАТО, що взяла участь у роботі Сил швидкого реагування Альянсу.

Читайте такожЗеленський розраховує на підтримку союзників по НАТО в наданні ПДЧ

Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті Об'єднаного командування ОСВ НАТО (LANDCOM). Дописи про це оприлюднено англійською та українською мовами.

"Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі LANDCOM працює один український офіцер", - зазначається в повідомленні.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров