В штабі сухопутних сил НАТО LANDCOM працює один український офіцер / Twitter - NATO Allied Land Command
Україна стала першою країною-партнером НАТО, що взяла участь у роботі Сил швидкого реагування Альянсу.
Читайте такожЗеленський розраховує на підтримку союзників по НАТО в наданні ПДЧ
Про це повідомляється в офіційному Twitter-акаунті Об'єднаного командування ОСВ НАТО (LANDCOM). Дописи про це оприлюднено англійською та українською мовами.
"Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі LANDCOM працює один український офіцер", - зазначається в повідомленні.
Скріншот
Вас також можуть зацікавити новини
- В Україні пройдуть навчання за участю військових з 5 країн НАТО
- Вступ України до НАТО посилить Альянс - Хомчак
- Бен Ходжес: Росія хоче пробитися до Одеси, ізолювати Україну від Чорного моря
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram