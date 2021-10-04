Радник керівника ОП заявив, що жодного використання бюджетних коштів чи адмінресурсу з боку членів команди "Кварталу 95" ніколи не було.

В Офісі президента відреагували на розслідування журналістів про офшорні фірми президента Володимира Зеленського та його оточення.

Про це в коментарі УНІАН повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

"Якщо пригадати перебіг передвиборчої кампанії 2019 року, то усе, що зараз озвучується, тоді вже теж звучало на різних рівнях. Фактично, сьогодні відбулось повернення у змістовне поле тодішніх виборів. Жодного дефіциту відповідей на звинувачення від опонентів в 2019 році не було – усе отримувало належні реакції", - зазначив він.

На думку Подоляка, ключовим моментом є те, що після інавгурації Зеленський не займається бізнесовими справами.

"І це опосередковано підтвердили журналісти зараз, бо від них немає навіть припущення про бізнес-зв'язки після травня 2019 року. Чи варто щось додавати до цього?", - сказав радник керівника ОП.

За його словами, для суспільства діяльність "Студії Квартал 95" "була і залишається цілком зрозумілою".

"Так само як і стан бізнес-середовища країни на початку 2010-х років, коли при владі Януковича, а потім і Порошенка постійно обговорювалися перспективи захоплення тих або інших телеканалів, медійних проектів, підприємств з інших галузей економіки", - уточнив він.

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Подоляк підкреслив, що у такі часи бізнес шукав юридичні інструменти для свого захисту, в тому числі "за допомогою законних механізмів в іноземних юрисдикціях".

Радник керівника ОП додав, що реформування країни, яке здійснюється зараз, знімає загрози для бізнесу та прибирає необхідність використовувати закордонні інструменти, зокрема офшорні.

"Ще раз повторю: ніякого використання бюджетних коштів чи космічного адмінресурсу з боку членів команди "Кварталу" ніколи не було", - підкреслив він.

Як відомо, 3 жовтня журналісти "Слідство.Інфо" опублікували розслідування про приховані активи українців у Великій Британії через офшорні компанії, які зареєстровані на британських Віргінських островах чи у Белізі.

За словами експертів, таким чином можна приховати кінцевих бенефіціарів бізнесу.

Але завдяки витоку певних документів, які отримали назву Pandora Papers, журналістам вдалося встановити власників бізнесу.

Зокрема, у цих документах містяться відомості про українських бізнесменів та олігархів, посадовців.

У розслідуванні журналісти стверджують, що такі офшорні фірми має й президент Володимир Зеленський та його оточення.

Автор: Антоніна Доломанжи