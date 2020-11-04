Сергій Трофімов прийшов у велику політику після перемоги Зеленського на президентських виборах у 2019 році.

У звільненні з посади першого заступника глави ОП Сергія Трофімова «причини очевидні».

Про це в коментарі УП заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Він вважає, що Трофімову не вдалося впоратися з «регіональною модерацією».

«Сергій Трофімов дійсно звільнений з посади першого заступника глави президентського Офісу. Причини очевидні. І тут немає ніякої прихованої інтриги. Бо у нас накопичилися певні недопрацювання в регіональній модерації, частина з яких негативно позначилася на комунікаціях Офісу і місцевих органів влади», – цитує видання слова Подоляка.

Він додав, що в «надмірній негативізації окремих державних ініціатив» з боку регіонів винен не тільки Трофімов.

«Надмірна публічна агресія окремих представників органів влади – це наслідок не до кінця відпрацьованих пакетів так званих «децентралізаційних законів», – заявив Подоляк.

Однак радник Єрмака погодився, що той є «дещо м’якуватий, щоб жорстко модерувати регіональні історії», але Трофімов залишається у команді Зеленського.

Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника глави ОП і призначив своїм позаштатним радником сьогодні, 4 листопада.

Ще у жовтні ЗМІ припускали подібну кадрову ротацію. Журналісти писали, що крісло Трофімова може зайняти Кирило Тимошенко, і він, начебто, для цього вже поліпшив відносини з Єрмаком.

Сергій Трофімов прийшов у велику політику після перемоги Зеленського на президентських виборах у 2019 році. До цього він працював виконавчим продюсером «Студії Квартал 95».

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Автор: УНІАН