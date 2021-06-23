Радник голови Офісу президента зазначив, що Зеленському доводиться "все більше і більше на себе брати відповідальності за будь-які кроки".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Володимир Зеленський "катастрофічно виріс" у порівнянні зі зростанням політичної еліти в Україні в цілому.

Про це він сказав в інтервʼю виданню "Главком".

За словами Подоляка, Зеленський став "набагато жорсткішим", бо цього вимагає ситуація.

"В президенті дійсно відбулися фундаментальні зміни. В позитивному сенсі. Володимир Олександрович істотно виріс з точки зору розуміння внутрішнього стану політики, політичної логістики, того, хто які цілі переслідує і як це розуміти. Він виріс і в стратегічному розумінні, і в тактичному, і в операційній роботі", - сказав він.

При цьому Радник голови Офісу президента зазначив, що Зеленському доводиться "все більше і більше на себе брати відповідальності за будь-які кроки".

"Володимир Олександрович катастрофічно виріс у порівнянні з тим, наскільки повільно зростає і політична еліта в цілому, яка ніяк не може перейти до сучасного типу конкурентних політичних стосунків, і навіть його оточення. Тобто в операційному плані оточення на цей момент набагато слабше, ніж він", - заявив він.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора